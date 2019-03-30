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Россиянин выиграл чемпионат Европы по шахматам

30 Марта 2019 в 00:51
Россиянин выиграл чемпионат Европы по шахматам
21-летний Владислав Артемьев стал победителем чемпионата Европы по шахматам, который завершился в пятницу в Скопье. Призовые места заняли Нильс Гранделиус и Кацпер Перун.

Артемьев в рейтинге ФИДЕ теперь занимает 13-е место, передает Интерфакс.     
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