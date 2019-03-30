Россиянин выиграл чемпионат Европы по шахматам

21-летний Владислав Артемьев стал победителем чемпионата Европы по шахматам, который завершился в пятницу в Скопье. Призовые места заняли Нильс Гранделиус и Кацпер Перун.Артемьев в рейтинге ФИДЕ теперь занимает 13-е место, передает Интерфакс.