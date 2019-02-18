Россиянин результативно начал выступать за «Истанбул Башакшехир»

Федор Кудряшов отметился голом в первом матче за турецкий клуб «Истанбул Башакшехир», куда он перешел нынешней зимой.

Во встрече с клубом «Антяльяспора» в гостях он поразил ворота соперника на 33-й минуте. За шесть минут до этого защитник сборной России получил желтую карточку.

«Истанбул» победил – 1:0, передает «Интерфакс».

Кудряшов начал карьеру в команде «Сибиряк» (Братск). Затем играл в московском «Спартаке», «Химках», «Томи», «Краснодаре», «Терек», «Ростов» и казанском «Рубине».

Ранее сообщалось, что защитник Ярослав Ракицкий перешел из донецкого «Шахтера» в санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит».

Соглашение с игроком рассчитано на 3,5 года. Предварительно сообщалось, что за каждый год он будет зарабатывать по 2,5 миллиона евро .

Ракицкий с 2009 года сыграл за «Шахтер» 326 матчей, забив 14 мячей. Футболист является шестикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка Украины, трехкратным обладателем Суперкубка Украины.

В составе национальной команды Украины Ракицкий провел 54 матча и отметился четырьмя голами, принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

Ранее оценить это трансфер не только с футбольной, но и политической точки зрения, НСН попросила заслуженного тренера России, депутата Госдумы Валерия Газзаева.