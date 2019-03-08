Россиянин получил ножевое ранение в Армении

Молодой россиянин ранен ножом в Армении. Об инциденте сообщила руководитель отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета страны Наира Арутюнян.

«Сегодня ножевое ранение получил 22-летний гражданин России. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - цитирует Арутюнян РИА Новости.

Злоумышленника ждет наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Представитель СК Армении заявила также, что уже проводятся судебно-дактилоскопическая, судебно-медицинская и необходимые и оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Род занятий пострадавшего СК не называет, отметила агентство.