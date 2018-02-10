Россиянин обманул разведку США на $100 тысяч, пообещав «компромат на Трампа»

Американская разведка лишилась 100 тысяч долларов по вине некоего россиянина, который пообещал за эти деньги вернуть украденное у АНД «кибероружие», а также предоставить компромат на президента США Дональда Трампа.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники, переговоры с россиянином велись через посредника на территории Германии. Деньги были переданы мужчине осенью 2017 года. Однако ни обещанных кодов, ни документов взамен американца не получили.

Отмечается, что от сотрудничества с россиянином американцы отказались. Официальных комментариев от АНБ на этот счет не поступало.