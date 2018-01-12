Россиянин купил две электростанции для майнинга криптовалют

Впервые в России были куплены две электростанции, для майнинга криптовалют. Одна из них расположена в Пермском крае, вторая – в Удмуртии. За первую россиянин отдал 30 миллионов рублей, за вторую – 129 миллионов рублей. Их новым владельцем стал бизнесмен Алексей Колесник, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

Бизнесмен планирует создать майнинг-ферму и дата-центр в Удмуртии. Он напомнил, что согласно закону Яровой, информация должна храниться в России, а дата-центр является обычной серверной комнатой. Стоит отметить, что майнить криптовалюту бизнесмен собирается только после принятия законодательной базы, сообщает Ura.ru .

Напомним, Колесник раньше был главой комитета природных ресурсов в министерстве природы Татарстана. В настоящий момент он руководит ООО «ГЭК» и является владельцем ООО «Нордикс-Пермь».