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Россиянин купил две электростанции для майнинга криптовалют

12 Января 2018 в 10:28
Россиянин купил две электростанции для майнинга криптовалют

Впервые в России были куплены две электростанции, для майнинга криптовалют. Одна из них расположена в Пермском крае, вторая – в Удмуртии. За первую россиянин отдал 30 миллионов рублей, за вторую – 129 миллионов рублей. Их новым владельцем стал бизнесмен Алексей Колесник, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

Бизнесмен планирует создать майнинг-ферму и дата-центр в Удмуртии. Он напомнил, что согласно закону Яровой, информация должна храниться в России, а дата-центр является обычной серверной комнатой. Стоит отметить, что майнить криптовалюту бизнесмен собирается только после принятия законодательной базы, сообщает Ura.ru.

Напомним, Колесник раньше был главой комитета природных ресурсов в министерстве природы Татарстана. В настоящий момент он руководит ООО «ГЭК» и является владельцем ООО «Нордикс-Пермь».

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