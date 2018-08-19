Россияне задолжали банкам 2 трлн рублей

Долги граждан России перед банками и другими финансовыми организациями, преданные приставам для взыскания, в 2018 году достигли 2 трлн рублей. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

В ведомстве отметили, что в настоящий момент в производстве находится порядка 5,6 млн дел о взыскании задолженности с физических лиц в пользу финансовых организаций.

«Это почти на 1 миллион дел больше, чем в первом полугодии 2017 года. Общая сумма взысканий равна 2 триллионам рублей», - заявили в ФССП.

В ФССП отметили рост задолженности по исполнительным производствам, открытым в отношении физлиц, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Это касается как дел о взыскании с физических лиц в отношении физических лиц, так и списания долгов за коммунальные услуги.

Также в ФСПП добавили, что за первые полгода приставы вынесли 2,7 млн постановлений о временном ограничении выезда должников из РФ. Долги россиян, попавших в списки невыездных, составляют 1,4 триллиона рублей, пишет ТАСС.