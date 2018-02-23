Россияне забили чехам две шайбы подряд

Российские хоккеисты открыли счет в полуфинальном матче с чехами в олимпийском Пхенчхане. Первую шайбу в ворота соперника забил формард Никита Гусев после передачи Павла Дуцюка.

Счет 1:0, команда Олега Знарка вырвалась вперед. Пока чехи приходили в себя от первого гола и просматривали повтор на предмет помехи вратарю, Иван Телегин и Владислав Гавриков удвоили преимущество своей команды - 2:0.

Шайба прошла в пустой створ ворот Францоуза, который не успел переместиться.

Следующие две минуты чехи провели в большинстве на российской половине поля, но так и не забили Кошечкину, пишетГазета.ру