Пятница
23 февраля
USD 56.76
EUR 69.63
Горячие новости

Россияне забили чехам две шайбы подряд

23 Февраля 2018 в 11:48
Россияне забили чехам две шайбы подряд

Российские хоккеисты открыли счет в полуфинальном матче с чехами в олимпийском Пхенчхане. Первую шайбу в ворота соперника забил формард Никита Гусев после передачи Павла Дуцюка.

Счет 1:0, команда Олега Знарка вырвалась вперед. Пока чехи приходили в себя от первого гола и просматривали повтор на предмет помехи вратарю, Иван Телегин и Владислав Гавриков удвоили преимущество своей команды - 2:0.

Шайба прошла в пустой створ ворот Францоуза, который не успел переместиться.

Следующие две минуты чехи провели в большинстве на российской половине поля, но так и не забили Кошечкину, пишетГазета.ру

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.