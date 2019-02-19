Россияне за пять лет стали в пять раз реже жениться

В 2018 году россияне заключили 967 056 браков, это на 21% меньше, чем в 2013 году (1 226 353). Таковы данные министерства юстиции. Эксперты связывают такую тенденцию в демографическим кризисом, произошедшем в 1990-е годы, сообщает RT.

Меду тем, за пять лет сократилось и число разводов. В прошлом году из зарегистрировано 613 042, что на 12% меньше, чем в 2013 году (696 688), пишет «Газета.ру».

Ранее руководитель рабочей группы по защите семьи Общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка Игорь Белобородов рассказал НСН, какие меры смогут поднять рост численности населения России.





