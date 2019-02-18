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Россияне увидят Суперлуние

18 Февраля 2019 в 11:57
Россияне увидят Суперлуние

Жители России смогут во вторник, 19 февраля, наблюдать Суперлуние. В Московском планетарии рассказали, что в этот день Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние. В 12.07 спутник Земли окажется от нее на расстоянии 356 тыс. 761 км, а 18.54 произойдет полнолуние, пишет «Газета.ру».

Специалисты отметили, что Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения перигея (ближайшей к Земле точки лунной орбиты) и полнолуния случаются довольно редко.

Ранее психиатр-криминалист Михаил Виноградов рассказал в эфире НСН, что Суперлуние может повлиять на тревожных и мнительных людей.

 

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