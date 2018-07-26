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Россияне увидят кровавую Луну и Марс в противостоянии

26 Июля 2018 в 17:44
Россияне увидят кровавую Луну и Марс в противостоянии

Сразу два астрономических явления произойдут синхронно вечером в пятницу, 27 июля. Речь идёт о длительном полном затмении Луны и великом противостоянии Марса. Такое совпадение случается один раз в 25 тысяч лет. В России его лучше всего можно будет рассмотреть на Юге, Урале и в Западной Сибири, передает ТАСС.

Во время великого противостояния Марс максимально приближается к Земле. На этот раз яркость Красной планеты достигнет 2,8 звездных величины при видимом диаметре 24,2. Что касается предстоящего лунного затмения, то оно станет самым продолжительным за последние сто лет – 3 часа 55 минут. Спутник земли также приобретёт кроваво-красную окраску.

Затмение начнется в 20:15 по московскому времени. Полная фаза наступит в 22:30. Марс появится на небе в 22.42. Планетарий в российских городах организуют специальную программу наблюдения за явлением.

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