Россияне стали чаще менять имена

Россияне последние три года все чаще меняют имена. С соответствующими данными Минюста ознакомился RT. Отмечается, что в 2018 году было зарегистрировано почти 90 тысяч актов о перемене имени. В то время, как в период с 2015 по 2017 желающих внести коррективы в свои документы было несколько меньше, отмечают Дни.ру.

Между тем, ранее в столичном управлении ЗАГС назвали самые необычные имена, которые родители давали своим детям, рождённым в прошлом году. В список самых оригинальных вошли Пах, Пересвет, Августина и Адель-Иллария.

Кроме того, телеканал «360» приводит статистику, согласно которой в течения последних пяти лет россияне стали реже вступать в брак. Так, в прошлом году в нашей стране заключили 967 тыс. браков, что на 21% меньше показателя 2013-го. В 2017 году число зарегистрированных браков составило более миллиона. Как заявил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, снижение числа заключенных браков кроется в демографических проблемах 1990-х годов.