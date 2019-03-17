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Россияне стали чаще ездить в США

17 Марта 2019 в 14:18
Россияне стали чаще ездить в США

Россияне стали чаще ездить в США. Такой повышенный интерес к путешествиям в Америку связан со снижением стоимости многократной визы, которая выдается на три года. Ее цена снова установилась на отметке в 160 долларов.

Кроме того, на увеличение посещений Штатов повлияло и снижение стоимости перелета из России в Америку. В начале марта цена билета составила 36 тыс. рублей. Такой показатель оказался на 10% меньше по сравнению с прайсом февраля этого года.

Уточняется, что 1 января 2019 года, после введения дополнительного сбора на визу в США, продажи авиабилетов в Америку из России сократились на 35%.

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