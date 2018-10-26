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Россияне стали чаще брать кредитки и научились скрывать задолженности

26 Октября 2018 в 08:51
Россияне стали чаще брать кредитки и научились скрывать задолженности
За полгода банки перечислили на кредитки россиян более 374 млрд рублей. Это рекордная цифра, начиная с кризисного 2014 года.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

При этом средний лимит по карте вырос на 23%. Число заемщиков по кредитам увеличилось на 57% и достигло 5,2 млн человек. Кредитные карты используют те, кто не может прожить на зарплату и тратит средства на текущие нужды. Эксперты отмечают, что у одного клиента могут быть сразу по 3-5 карт различных банков.

При этом анализ показал возросшую финансовую грамотность россиян, а кредитная карты «учит» накапливать скрытую задолженность.

Ранее экономист Михаил Делягин рассказал НСН, почему декриминализация отказа от возврата валютной выручки - плохая идея.

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