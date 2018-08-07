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Россиянам позволят получать посылки на почте без паспорта

7 Августа 2018 в 11:20
Россиянам позволят получать посылки на почте без паспорта

Россияне смогут забирать посылки и заказные письма без предоставления паспорта и заполненных извещений. В «Почте России» сообщили, что это касается всех отправлений, которые не требуют оплаты.

Для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, гражданам необходимо завести электронную подпись, заполнив регистрационную форму в почтовом отделении или на сайте компании. После регистрации при получении посылки клиенту «Почты России» нужно будет сообщить оператору свою фамилию или трекинг-номер отправления, пишут «Известия».

Затем на номер телефона клиента придет SMS или Push-уведомление с кодом подтверждения, который он сообщит оператору.

В компании считают, что такая схема поможет сократить время выдачи посылок в пять раз, отмечает Ura.ru.

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