Россиянам позволят получать посылки на почте без паспорта

Россияне смогут забирать посылки и заказные письма без предоставления паспорта и заполненных извещений. В «Почте России» сообщили, что это касается всех отправлений, которые не требуют оплаты.

Для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, гражданам необходимо завести электронную подпись, заполнив регистрационную форму в почтовом отделении или на сайте компании. После регистрации при получении посылки клиенту «Почты России» нужно будет сообщить оператору свою фамилию или трекинг-номер отправления, пишут «Известия».

Затем на номер телефона клиента придет SMS или Push-уведомление с кодом подтверждения, который он сообщит оператору.

В компании считают, что такая схема поможет сократить время выдачи посылок в пять раз, отмечает Ura.ru.