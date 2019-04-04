Россияне смогут купить «куртку как у Путина»

ФОТО: Kremlin Pool / Global Look Press

В России в продаже появилась утепленная куртка-ветровка, в которой Владимир Путин был на рыбалке в Туве во время своего отпуска минувшим летом. Как отмечает РИА Новости, куртку защитного цвета выпустила российская компания «Военторг». Отмечается, что до сих порт эта верхняя одежда была эксклюзивным товаром, однако отныне она будет продаваться в сети магазинов «Армия России». Ее стоимость 7090 рублей, отмечает Москва 24.

Напомним, в августе прошлого года российский лидер провел двухдневный отпуск в верховьях Енисея. Компанию ему составили министр обороны и глава ФСБ. Владимир Путин занимался скандинавской ходьбой, собирал грибы и ягоды, а также жарил шашлык.

К слову, после в социальных сетях активно обсуждалось предположение о том, что ветровка, в которой рыбачил глава государства, на самом деле выпущена американским брендом Abercrombie and Fitch. А чтобы скрыть наименование производителя, у нее был заменён шеврон.

Напомним, ранее НСН сообщала, что куртка Майкла Джексона ушла с молотка почти за триста тысяч долларов. Как в Twitter аукционный дом Julien’s Auctions, лот был продан за 298 тысяч долларов. Организаторы торгов отметили, что именно в этой куртке с черными ремешками и серебряными молниями исполнитель появлялся во время своего первого сольного концертного тура Bad Tour.



