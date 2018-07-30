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Россияне считают победу Хорватии в матче ЧМ-2018 с Россией случайной

30 Июля 2018 в 14:17
Россияне считают победу Хорватии в матче ЧМ-2018 с Россией случайной

Две трети россиян считает, что Россия потерпела поражение в матче с Хорватией в одной четвёртой ЧМ-2018 случайно. Такое мнение высказали в ходе опроса ВЦИОМ 66% респондентов. Итоги опроса приведены на сайте организации.

Отмечается, что среди тех, кто считает победу хорватов случайным везением, 73% смотрели 3-4 матча в течение мундиаля. Ещё 75% сами периодически играют в футбол.

Напомним, что Россия впервые в истории современного отечественного футбола вышла в одну четвёртую мирового первенства. За российскими игроками сборной остались победы над саудитами, египтянами и испанцами. Первое поражение было в групповом турнире от уругвайцев, и решающее от сборной Хорватии в борьбе за место в полуфинале.

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