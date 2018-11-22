Россияне решили раскошелиться на новогодние подарки

Более пяти тысяч рублей готов потратить на новогодний подарок близкому человеку каждый третий россиянин. Об этом говорят результаты опроса, проведённого сервисом OneTwoTrip. Четверть наших соотечественников готова заплатить на него от трёх до пяти тысяч. При этом меньше всего респондентов – около 15% - заявили, что готовы потратить на праздничные презенты не более тысячи рублей.

Помимо этого, исследователи выяснили, что к приобретению подарков к Новому году россияне подходят серьёзно. Так, 40% опрошенных начинают покупать их за месяц до праздника, а 20% — за два месяца и даже раньше.