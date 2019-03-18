Понедельник
18 марта
USD 65.42
EUR 74.07
Горячие новости

Россияне рассказали о «работе мечты»

18 Марта 2019 в 14:13
Россияне рассказали о «работе мечты»

Российские граждане сообщили, что для «работы мечты» им необходима стабильность и высокая заработная плата. Такие результаты показало исследование, которое провел сервис по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

Оказалось, что самым главным условием является стабильность. Об этом сообщили 76% респондентов, пишет RT. Не менее важной для россиян стала и зарплата. За высокий уровень оплаты труда проголосовали 74% участников опроса. Среди значимых факторов, позволяющих назвать работу желанной, оказалась и необходимость попасть в дружелюбный коллектив. Об этом сообщили 73% россиян.

Среди критериев, которые составляют «работу мечты» были также названы опытный и лояльный руководитель – 56%, соцпакет и нематериальные бонусы – 44% и гибкий график работы – 30% респондентов.

«РИА Новости» уточняет, что в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.