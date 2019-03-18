Россияне рассказали о «работе мечты»

Российские граждане сообщили, что для «работы мечты» им необходима стабильность и высокая заработная плата. Такие результаты показало исследование, которое провел сервис по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

Оказалось, что самым главным условием является стабильность. Об этом сообщили 76% респондентов, пишет RT. Не менее важной для россиян стала и зарплата. За высокий уровень оплаты труда проголосовали 74% участников опроса. Среди значимых факторов, позволяющих назвать работу желанной, оказалась и необходимость попасть в дружелюбный коллектив. Об этом сообщили 73% россиян.

Среди критериев, которые составляют «работу мечты» были также названы опытный и лояльный руководитель – 56%, соцпакет и нематериальные бонусы – 44% и гибкий график работы – 30% респондентов.

«РИА Новости» уточняет, что в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.