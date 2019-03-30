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Россияне рассказали, куда отправляют отдыхать своих детей

30 Марта 2019 в 16:32
Россияне рассказали, куда отправляют отдыхать своих детей

Россияне рассказали, куда отправляют своих детей отдыхать. В опросе, который провели специалисты сервиса путешествий, приняли участие почти две тысячи человек. Результаты исследования показали, что более половины респондентов ни разу не отправляли своих детей в лагерь.

Лишь 11% опрошенных рассказали, что отправляют детей в санатории. Еще 9% процентов предпочитают спортивные лагери, а 6% устраивают каникулы детям в образовательных, где отдыхающие параллельно изучают языки и другие предметы. В туристические лагери ездят только 4%.

Также результаты опроса показали, что 21% опрошенных родителей во время летних каникул не отправляют своих детей на отдых за пределами города.


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