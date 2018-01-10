Россияне потратили почти 1 трлн рублей за новогодние праздники

Россияне потратили практически триллион рублей на развлечения, подарки и другие покупки в новогодние каникулы. Среди самых популярных покупок – ювелирные изделия, бытовая техника, верхняя одежда. Всего жители РФ отдали 920 миллиардов рублей, в том числе 23 миллиарда потрачено в интернете. Об этом рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли, сообщает RT.

Указанный выше показатель превысил уровень 2016 года на 7%. Тогда россияне потратили 860 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что в ночь на 1 января покупки совершили 7 миллионов человек, пишут «Известия». Ранее стало известно, что праздничные мероприятия в Москве посетили 10,5 миллионов человек.