Россияне поделились своим мнением о феминизме

Феминистическое движение в России поддерживает 31% россиян. Такие результаты показал опрос, который провел всероссийский центр изучения общественного мнения, сообщает RT.

Согласно исследованию, политическое, экономическое, личное и социальное равенство прав женщин и мужчин поддерживают и вовсе 44% опрошенной молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. А вот среди россиян в возрасте старше 45 лет более половины (55%) не поддерживают феминизм.

Сообщается, что в целом стремление к полному равенству прав женщин и мужчин поддерживают 62% граждан, а 59% среди опрошенных сообщили, что являются сторонниками одинаковых обязанностей полов.