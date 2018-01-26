Россияне поддержат российских спортсменов митингами-концертами

За неделю до старта Олимпиаде, 3 февраля, в Москве и других городах России пройдут митинги-концерты в поддержку спортсменов «Россия в моём сердце». Проект пройдёт по инициативе Общественной палате.

Один из инициаторов акции член Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрий Носов рассказал, что проект покажет простую истину.

«Вся наша акция построена вокруг простой истины, которая понятна каждому человеку — мир во всем мире, будь то спорт, политика или религия. Санкции, информационные войны и искусственные барьеры, ставшие отличительной чертой XXI века, несут страшные последствия, которые не просто разрушают народы и страны, но и наносят огромный урон всему цивилизованному человечеству», - заявил Носов.

В то же время председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина посчитала печальным вмешательство политики в спорт.

«Сейчас нам, всему российскому обществу, как никогда важно консолидироваться и поддержать наших спортсменов, которые оказались в такой сложной ситуации. Печально, что спорт смешался с политикой, и удар придется держать нашим спортсменам. Международный олимпийский комитет по отношению к ним ведет себя совершенно несправедливо, большинство спортсменов не имеют к предъявленным обвинениям никакого отношения, они просто стали жертвой открытого давления на всю Россию», - сказала Сутормина.

По её словам, акция, которая состоится 3 февраля покажет, что «мы поддерживаем друг друга» и что сила России – в единстве.

В мероприятиях примут участие волонтёрские объединения, представители общественных движений и другие граждане. В Москве основные мероприятия состоятся на Васильевском спуске. В них могут принять участие до 10 тысяч человек.