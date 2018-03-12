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Россияне отказываются от отдыха в Крыму из-за дорогих путевок

12 Марта 2018 в 12:14
Россияне отказываются от отдыха в Крыму из-за дорогих путевок

Раннее бронирование путевок в Крым в 2018 году снизилось в два-три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге член правления Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков. По его словам, это связано с повышением цен на путевки по этому направлению, сообщает «Ura.ru». Специалист добавил, что вопрос ценообразования на курортах юга России решается на правительственном уровне, а не на коммерческом, как в других странах.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщал, что цены на крымских курортах снизятся. По его словам, этому будет способствовать то, что местные фермеры будут напрямую поставлять товары в отели и пансионаты, а в будущем для этих целей будут построены логистические центры. Волченко добавил, что на курортах также снизят стоимость аренды земли.

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