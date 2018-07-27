Россияне не верят в высадку американцев на Луну

57% россиян не верят в то, что астронавт Нил Армстронг в 1969 году стал первым человеком в мире, который высадился на поверхность Луны. Это данные опроса ВЦИОМ. Респонденты считают, что Штаты фальсифицировали документы. При этом среди тех, кто придерживается подобного мнения, большинство составляют люди с высшим образованием.

Только четверть опрошенных (24%) считают высадку на Луну реальным фактом. 19% участников опроса затруднились ответить на вопрос.

RT напоминает, 3% россиян утверждают, что наша планета вовсе не имеет форму шара, она - круглая, но ученые тщательно скрывают эту информацию.

А половина жителей страны верит в существование инопланетян.