Россияне потеряли веру в светлое будущее

Социальный оптимизм граждан России упал до минимального уровня за последние 10 лет. Такие результаты показало социологическое исследование, проведенное ВЦИОМ. В октябре 2018 года индекс социального оптимизма составлял 40 пунктов. Годом ранее он был на 13 единиц больше, даже в кризисном 2008 году он равнялся 48 пунктам, отмечает «Свободная пресса» .

Новый опрос показал, что только четверть респондентов рассчитывают на улучшение жизненных обстоятельств через год. Столько же бояться ухудшения, еще 40% не ожидают никаких изменений.

Кроме того, по сравнению с 2017 годом значительно упал индекс оценок экономической ситуации в стране — 43 пункта против 59. При этом доля россиян, которые оценивают положение дел в экономике ниже среднего, в два раза превышает оптимистично настроенных.

Положительная оценка общего направления развития России снизилась с 74 до 57 пунктов. Как отмечает Ura.ru , эксперты предупреждают граждан, что им стоит готовиться к более плохому социальному самоощущению с учетом продолжения антироссийской санкционной политики западом.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире НСН ранее рассказал о проблемах самооценки граждан России.

