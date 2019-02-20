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Россияне не верят в честный бизнес в стране

20 Февраля 2019 в 11:51
Россияне не верят в честный бизнес в стране

Большинство россиян - 62% - считают, что в России невозможно вести бизнес честно. Мнение жителей страны выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Несмотря на это, 89% сограждан хорошо относятся к малому и среднему предпринимательству. Отрицательное мнение о бизнесе высказали лишь 6% из опрошенных.

Социологи отмечают, что отношение россиян к предпринимательской деятельности сильно изменилось за последние 10 лет, сообщает Ura.ru. В 2009 году положительно относились к предпринимателям 79% опрошенных, а негативно высказывались о бизнесменах 13% сограждан.

Генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков заявил НСН, что честному бизнесу в России мешают непрозрачные правила его ведения.

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