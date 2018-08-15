Россияне не пострадали при обрушении моста в Генуе

В Министерстве Иностранных Дел Российской Федерации подтвердили, что россиян нет среди погибших при обрушении моста в Генуе. Дипломатическое ведомство также выразило соболезнование родственникам пострадавших.

14 августа недалеко от города Генуя в Италии произошло обрушение участка моста. В момент происшествия на нем находилось более 30 автомобилей. Согласно последним данным, число жертв составило 39 человек, многие числятся пропавшими без вести. В Генуе объявлен двухдневный траур в связи с трагедией.

Ранее свои соболезнования в адрес руководства Италии, а также всего итальянского народа направили президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.