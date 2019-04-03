Россияне назвали сумму минимального для выживания дохода

Исследование Росстата показало, что для среднестатистической российской семьи необходимо зарабатывать в месяц около 58,5 тысяч рублей, сообщает Ura.ru. Этих денег, по словам респондентов, должно хватить, чтобы обеспечить себя всем самым необходимым.

Оказалось, что многодетным семьям, в которых есть минимум три ребенка, необходимо получать 82 тысячи рублей в месяц. Молодые семьи ограничились суммой 69 тысяч рублей. В неполных семьях, чтобы дотянуть до следующей зарплаты, нужно получать 62,5 тысячи рублей, а семьям пенсионеров и вовсе только 38,3 тысячи рублей.

Уточняется, что 79,5% российских семей сообщили, что в какой-то мере испытывают трудности с тем, чтобы купить нужный минимум товаров и уложиться при этом в семейный бюджет. Ещё почти 15% опрошенных уточнили, что сталкиваются с существенными затруднениями, чтобы «сводить концы с концами».

Ранее профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова рассказала в эфире НСН, как можно заинтересовать работодателя.

