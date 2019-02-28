Россияне назвали математику самым полезным предметом

Математика, русский язык и история, по мнению россиян, - самые полезные предметы школьной программы. Их знание пригодится в будущем. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ.

72% респондентов заявили, что считают наиболее полезным предметом математику. Русский язык занимает второе место в рейтинге. Третье – история. Несколько реже сограждане называют литературу и физику.

Еще реже россияне считают полезными иностранные языки. А вот абсолютно ненужными опрошенные назвали религиоведение, музыку, рисование, ОБЖ и труд.

В свою очередь, в Мосгордуме призвали обучать детей правилам дорожного движения не в классах, а на улице. Как пишет АГН «Москва» со ссылкой на зампредседателя комиссии по образованию Ольгу Ярославскую, важна не только теория, но и практика.

Ранее столичный парламентарий предлагала исключить преподавание «Основ безопасности жизнедеятельности» как отдельного предмета, а интегрировать элементы в основные учебные дисциплины.