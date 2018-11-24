Россияне назвали цену своему счастью

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов стали участниками социологического опроса, целью которого было выяснить, сколько денег каждому нужно для счастья».

Оказалось, что самые требовательные россияне проживают во Владивостоке. Жителям столицы Приморья для счастья нужно 208 тысяч рублей в месяц, что составляет 18,5 МРОТ для региона.

Москвичи оказались менее требовательными. Среднестатистический житель столицы будет счастлив за 207 тысяч рублей в месяц (11 МРОТ). Тройку рейтинга замыкает Ростов-на-Дону, жители которого оценили свое счастье в 203 тысячи ежемесячно.

Финансовые аппетиты питерцев оказались весьма умеренными – 160 тысяч в месяц. Ниже Петербурга эквивалент счастья, рассчитанный в МРОТ, только в Новокузнецке. Он составляет девять МРОТ Кемеровской области, или 136 тысяч рублей в месяц.

Ну, а самые скромные в этом плане россияне проживают в Набережных Челнах и Оренбурге. Здесь будут счастливы уже за 116 тысяч ежемесячно.

Исследование провели аналитики сервиса SuperJob. В рамках исследования были опрошены по 1000 человек из Москвы и Петербурга, а также по 500 жителей других российских городов, пишет RT.