Вторник
06 февраля
USD 56.63
EUR 70.5
Горячие новости

Россияне назвали бедность самой острой проблемой 2017 года

6 Февраля 2018 в 13:23
Россияне назвали бедность самой острой проблемой 2017 года

В ушедшем 2017 году большинство наших соотечественников беспокоили  бедность, снижение доходов, рост цен, коррупция и безработица. Об этом сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на данные исследования, проведённого  холдингом «Ромир». По информации социологов, об этих проблемах заявили 60% респондентов.

Более четверти опрошенных обеспокоены проблемами с ЖКХ.  Чуть меньшее количество россиян волнует рост преступности и наркомания.Также в исследовании отмечается, что задержками зарплат и пенсий обеспокоены только 13% респондентов.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.