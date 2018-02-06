Россияне назвали бедность самой острой проблемой 2017 года

В ушедшем 2017 году большинство наших соотечественников беспокоили бедность, снижение доходов, рост цен, коррупция и безработица. Об этом сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на данные исследования, проведённого холдингом «Ромир». По информации социологов, об этих проблемах заявили 60% респондентов.

Более четверти опрошенных обеспокоены проблемами с ЖКХ. Чуть меньшее количество россиян волнует рост преступности и наркомания.Также в исследовании отмечается, что задержками зарплат и пенсий обеспокоены только 13% респондентов.