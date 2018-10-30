Россияне набрали рекордное число кредитов для покрытия старых долгов

За первые шесть месяцев 2018 года россияне взяли рекордные 68,3 млрд руб. потребительских кредитов для того, чтобы покрыть предыдущие задолженности. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», передает РИА Новости.

В докладе говорится, что сумма потребительского кредита, который берется для рефинансирования, в среднем составляет 520 тыс. руб. Это на 17% по сравнению с первым полугодием 2017 года.

Увеличилось и количество договоров рефинансирования. В первом полугодии текущего года их было заключено более 131 тыс., а прошлого - 92 тыс., пишет «Газета.ру». Среди всех займов доля рефинансирования потребительских кредитов составила 2,28%, что больше, чем за такой же период прошлого года на 0,78%.

Ранее глава ФССП Дмитрий Аристов заявил, что с 2020 года россияне будут оповещаться о задолженностях через СМС. Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в эфире НСН заявил, что для эффективности работы уведомлений, СМС должны оповещать не только о задолженностях, но вообще о любых действия службы судебных приставов.