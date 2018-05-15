Россияне и шведы на ЧМ по хоккею поборются за первое место в группе

Российские хоккеисты сегодня проведут заключительный матч групповой стадии на чемпионате мира, который проходит в Дании. Как отмечает RT, соперниками нашей национальной команды станут шведы, которые расположились в группе А на первом месте. Подопечные Ильи Воробьёва отстают от них на одно очко. Таким образом, сегодня будет сыгран матч за первое место в группе.

Эксперты подчёркивают, что в случае поражения в дополнительное время или по буллитам сборная Швеции уступит действующим олимпийским чемпионам по личным встречам и останется позади.

Игра Россия – Швеция состоится сегодня, 15 мая. Начало в 21.15 по Москве, напоминает Газета.ру.

Кроме того сегодня на мировом первенстве состоятся ещё несколько матчей. Так, в группе А Швейцария сыграет с Францией, а Белоруссия - со Словакией. В группе B Финляндия сразится с США, Канада встретиться с Германией, а сборная Латвии проведет мачт против команды Дании.