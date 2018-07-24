Россияне и Кадыров потребовали наказать разрубившую котенка живодерку

Пользователи интернета собирают подписи под петицией, размещенной на сайте change.org, в которой призывают наказать 16-летнюю жительницу Алтайского края, которая жестоко расправилась с котенком. Кроме того, с призывом наказать живодерок выступил и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который в своем Telegram-канале опубликовал соответствующее обращение.

«Насилие над животными растет в геометрической прогрессии. И самое страшное, что нередки случаи, когда живодерами выступает женский пол. Подобные кошмарные ситуации показывают то, что у этих девушек материнский инстинкт отсутствует. Те, кто должен давать защиту маленьким и беспомощным, издеваются и убивают», - заявил Кадыров.



Ранее в сети появилось видео, в котором девушка, весело смеясь, кладет маленького котенка на колоду для рубки дров и разрубает его топором. После чего девушка начинает резать его ножом, а ее 12-летняя сестра снимает все на камеру телефона.

Как сообщает Telegram-канал «2ch/Двач», девушка оказалась дочерью главы сельсовета села Михайловка Бурлинского района. Родители девочек опубликовали в соцсетях посты с извинениями, после чего удалили аккаунты.



