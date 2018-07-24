Вторник
24 июля
USD 63.2
EUR 74.13
Горячие новости

Россияне и Кадыров потребовали наказать разрубившую котенка живодерку

24 Июля 2018 в 09:57
Россияне и Кадыров потребовали наказать разрубившую котенка живодерку

Пользователи интернета собирают подписи под петицией, размещенной на сайте change.org, в которой призывают наказать 16-летнюю жительницу Алтайского края, которая жестоко расправилась с котенком. Кроме того, с призывом наказать живодерок выступил и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который в своем Telegram-канале опубликовал соответствующее обращение.

«Насилие над животными растет в геометрической прогрессии. И самое страшное, что нередки случаи, когда живодерами выступает женский пол. Подобные кошмарные ситуации показывают то, что у этих девушек материнский инстинкт отсутствует. Те, кто должен давать защиту маленьким и беспомощным, издеваются и убивают», - заявил Кадыров.

Ранее в сети появилось видео, в котором девушка, весело смеясь, кладет маленького котенка на колоду для рубки дров и разрубает его топором. После чего девушка начинает резать его ножом, а ее 12-летняя сестра снимает все на камеру телефона.

Как сообщает Telegram-канал «2ch/Двач», девушка оказалась дочерью главы сельсовета села Михайловка Бурлинского района. Родители девочек опубликовали в соцсетях посты с извинениями, после чего удалили аккаунты.


Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.