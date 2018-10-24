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Россияне готовы наказывать депутатов за неисполнение предвыборных обещаний

24 Октября 2018 в 10:23
Россияне готовы наказывать депутатов за неисполнение предвыборных обещаний
Россияне поддержали идею введения уголовной ответственности за неисполнение предвыборных обещаний. Соответствующая инициатива появилась на сайте «Российская общественная инициатива» уже более четырех тысяч человек.

Как написано в петиции, «на сегодня депутаты всех уровней обещают с три короба и не обязаны ничего делать.... при этом ответственность должна быть максимальной, так затронуты интересы большого круга людей», - добавляют авторы.

Как отмечает Ura.ru, общественники уверены, что их идея позволит «не лезть во власть неграмотным людям и пустозвонам». А народ в итоге не только услышит предвыборные обещания, но и увидит их выполнение.

Ранее Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин предложил депутатам города рассмотреть вопрос об увеличении компенсации расходов на депутатскую деятельность почти на 30%. Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил НСН, что выделенные деньги в большинстве своем не дойдут до избирателей.

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