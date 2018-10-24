Россияне готовы наказывать депутатов за неисполнение предвыборных обещаний

Как написано в петиции, «на сегодня депутаты всех уровней обещают с три короба и не обязаны ничего делать.... при этом ответственность должна быть максимальной, так затронуты интересы большого круга людей», - добавляют авторы.
Как отмечает Ura.ru, общественники уверены, что их идея позволит «не лезть во власть неграмотным людям и пустозвонам». А народ в итоге не только услышит предвыборные обещания, но и увидит их выполнение.
Ранее Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин предложил депутатам города рассмотреть вопрос об увеличении компенсации расходов на депутатскую деятельность почти на 30%. Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил НСН, что выделенные деньги в большинстве своем не дойдут до избирателей.