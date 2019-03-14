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Россияне должны будут заплатить за «ипотечные каникулы»

14 Марта 2019 в 12:33
Россияне должны будут заплатить за «ипотечные каникулы»
Фото: Кирилл Назипов
Николай Журавлёв в эфире НСН рассказал, что невыплаченные суммы в рамках ипотечных каникул перенесут на конец срока выплаты кредита.
Срок кредита при использовании «ипотечных каникул» увеличится. Об этом на пресс-конференции НСН заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв.

«Конечно, эти платежи не прощаются, эти платежи переносятся в конец срока. Таким образом, на срок до 6 месяцев увеличивается срок кредита. Эти платежи в конце срока выплачиваются по тому же графику, по которому и должны были выплачиваться в тот период, который заемщик просит не платить. Это может быть и 2-3 месяца, зависит от планов по восстановлению своей трудовой деятельности есть у заемщика и как он рассчитывает  свои семейные финансы», - пояснил Журавлёв.

В пресс-центре НСН проходит пресс-конференция на тему: «Ипотечные каникулы»: За людей или Против банков?». В её рамках эксперты обсуждают перспективы законопроекта об «ипотечных каникулах». Законопроект направлен на реализацию президентских инициатив, изложенных Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.
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