Россияне чаще всего покупают шотландских и британских кошек

В преддверии Всемирного дня кошек, который отмечается 8 августа, эксперты популярного сайта бесплатных объявлений Avito выяснили, какие породы этих домашних животных чаще всего покупают россияне. Оказалось, что жители нашей страны больше всего любят шотландских и британских кошек. В пятерку лидеров по популярности попали также мейн-куны, бенгальские кошки и бесшерстные канадские сфинксы.

Всего, по данным ресурса, с начала 2017 года наши соотечественники приобрели порядка 530 тысяч кошек. А вот собаками россияне интересуются реже – их было куплено на 13% меньше. Чаще всего кошек приобретают в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Самый дорогой кот в России был приобретен в Красноярске, его купили за 92,4 тысячи рублей. Это животное породы бурманская короткошерстная, сообщает телеканал «360».