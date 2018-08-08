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Россияне чаще всего покупают шотландских и британских кошек

8 Августа 2018 в 09:34
Россияне чаще всего покупают шотландских и британских кошек

В преддверии Всемирного дня кошек, который отмечается 8 августа, эксперты популярного сайта бесплатных объявлений Avito выяснили, какие породы этих домашних животных чаще всего покупают россияне. Оказалось, что жители нашей страны больше всего любят шотландских и британских кошек. В пятерку лидеров по популярности попали также мейн-куны, бенгальские кошки и бесшерстные канадские сфинксы.

Всего, по данным ресурса, с начала 2017 года наши соотечественники приобрели порядка 530 тысяч кошек. А вот собаками россияне интересуются реже – их было куплено на 13% меньше. Чаще всего кошек приобретают в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Самый дорогой кот в России был приобретен в Красноярске, его купили за 92,4 тысячи рублей. Это животное породы бурманская короткошерстная, сообщает телеканал «360».

 

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