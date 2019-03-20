Россияне бегут из Сибири

Около 29 тысяч граждан Российской Федерации уехали из Сибири за 2018 год. По сравнению с 2017 годом отток населения увеличился полтора раза, констатирует территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области.

Среди всех сибирских регионов население приросло внутренними мигрантами только в Новосибирской области – на 8 тысяч человек, отмечает Ura.ru . Наибольший отток зафиксирован в Омской области, с ней расстались 12 тысяч жителей. Также активно уезжают из Кемеровской области.

На данный момент во всей Сибири проживают порядка 17 миллионов, 170 тысяч человек. Ранее Росстат сообщил, что численность населения России в 2018 году сократилась впервые за десять лет. Убыль составила около 87 тысяч человек.