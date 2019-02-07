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Россиянам запретили быть наблюдателями ОБСЕ на украинских президентских выборах

7 Февраля 2019 в 16:42
Россиянам запретили быть наблюдателями ОБСЕ на украинских президентских выборах

Верховная рада запретила гражданам России, а также лицам, предложенным Россией, быть наблюдателями на выборах. За соответствующее решение проголосовали 232 депутата при 226 минимально необходимых. Аналогичный запрет распространяется на парламентские и местные выборы на Украине, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что парламент Украины поддержал изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление страны стать участником Евросоюза и НАТО. «За» отдали свои голоса 334 члена Верховной рады при минимально необходимом пороге в 300 голосов. После этого документ отправлен на подпись президенту Украины Петру Порошенко. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил в интервью РИА ФАН, что если объем критики в адрес выборов на самой Украине будет зашкаливать, тогда, вероятно, у России будут законные основания не признавать их результаты.

 

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