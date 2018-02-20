Россиянам рекомендовали не посещать столицу Мальдив

Ростуризм рекомендовал россиянам взвешивать необходимость поездок на Мальдивах, а уже находящимся в этой стране туристам - избегать посещения ее столицы Мале, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Федеральное агентство по туризму также призывает туроператоров, реализующих туры на Мальдивы, информировать своих клиентов о ситуации в стране», говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что парламент Мальдивской Республики одобрил продление режима чрезвычайного положения в стране, введенного 5 февраля ее президентом Абдуллой Ясмином, еще на 30 дней, передает Агентство «Москва».

5 февраля министр по правовым вопросам Мальдив Азима Шакур заявила, что президент страны Абдулла Ямин официально объявил о введении с сегодняшнего дня в стране чрезвычайного положения сроком на 15 дней.

Это решение было принято после того, как Верховный суд отменил приговоры нескольким политическим лидерам. Среди них есть экс-президент страны Мохамед Нашид. После этого появилась информация о возможном импичменте действующего президента. В столице республики произошли столкновения между оппозицией и полицией.

Мальдивская Республика — государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов в Индийском океане, находящихся к югу от Индии. Столица — город Мале.

58-летний Абдула Ямин Абдул Гаюм — президент Мальдивской республики с 17 ноября 2013 года.



