Россиянам расскажут, чем занимаются НКО

Фонд президентских грантов будет рассказывать о деятельности некоммерческих организаций и проектах, которые они реализуют. Первым шагом пиар-кампании стала публикация ролика о работе некоммерческих организаций. В основу лег рассказ, в основе которого истории проектов, уже получивших поддержку фонда.

Как пояснил в интервью ТАСС директор Фонда президентских грантов Антон Долгов, «многие не знают, чем занимаются НКО». И ролик призван этот пробел восполнить. Закадровый текст озвучил известный артист театра и кино Сергей Безруков.

Также Долгов акцентировал свое внимание на том, что некоммерческие организации участвуют в конкурсах по распределению президентских грантов и троссиянам важно понять, на что непосредственно тратятся средства, и какую конкретную пользу приносит деятельность НКО.