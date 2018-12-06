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Россиянам позволят голосовать дистанционно

6 Декабря 2018 в 09:40
Россиянам позволят голосовать дистанционно

Граждане Российской Федерации смогут вскоре голосовать дистанционно. Это станет возможным в результате подключения Центральной избирательной комиссии к системе «Цифровая экономика». Соответствующее предложение уже поддержал глава правительства Дмитрий Медведев, сообщает «Коммерсант».

Данный шаг позволит Центризбиркому подключить свои подразделения к интернету и сформировать обновленную единую централизованную базу избирателей. Реестр был ранее создан перед выборами президента РФ в рамках проекта «Мобильный избиратель». Это будет важным шагом на пути к дистанционному голосованию россиян, вне зависимости от прописки и их местоположения, отмечает Ura.ru.

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев ранее в эфире НСН отметил, что при председателе ЦИК Элле Памфиловой избирательная система в России активно совершенствуется.

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