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Россиянам напомнили о длинных мартовских выходных

1 Марта 2019 в 20:10
Россиянам напомнили о длинных мартовских выходных
ФОТО: teneta.ru

Россиянам напомнили о длинных выходных в марте. В связи с празднованием Международного женского дня грядущая рабочая неделя будет короткой и продлится всего четыре дня: с понедельника по четверг. Как отметили в Минтруде, россиян ожидают три выходных – 8, 9, и 10 марта. При этом продолжительность рабочего дня в четверг, 7 числа, сокращается на один час. В ведомстве добавили, что в мае в связи с празднованием Дня труда россияне будут отдыхать с 1-го по 5-е число. Кроме того, из-за Дня Победы нерабочими будут 9, 10, 11 и 12 мая.

Между тем, ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что власти могут предоставить работодателям возможность самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул. По словам Рязанского, их длительность будет согласовываться с трудовыми коллективами. При этом сенатор добавил, что данный вопрос требует и государственного регулирования.

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта (МИИТ) Екатерина Самраилова в беседе с НСН назвала «за» и «против» пересмотра длинных новогодних праздников.

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