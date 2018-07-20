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Россиян в 2019 году ожидают 9-дневные новогодние праздники

20 Июля 2018 в 19:43
Россиян в 2019 году ожидают 9-дневные новогодние праздники

Минтруд опубликовал предварительный график выходных дней в 2019 году. Новогодние торжества продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Выходные дни 5 и 6 января 2019 года, которые совпадают с праздничными днями, перенесут на 2 и 3 мая соответственно. Также день отдыха 23 февраля, выпадающий на субботу, планируется перенести на 10 мая. 

Как отмечает издание «Свободная пресса», россияне также будут отдыхать 23-24 февраля в связи с днем Защитника Отечества, 8 - 10 марта - в Международный женский день, 1- 5 и 9-12 мая, а также 12 июня - в День России, и с 2 по 4 ноября, когда страна отмечает День народного единства .

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