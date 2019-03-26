Россиян предупредили о росте тарифов на газ из-за умных счетчиков

Тарифы на газ из-за умных счетчиков могут вырасти. Об этом говорится в письме, которое Минэнерго направило в правительство РФ, пишут «Известия».

Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, которая позволит передавать данные дистанционно, могут включить в тарифы для россиян, следует из письма министерства. Отмечается, что на создание системы потребуется 385 миллиардов рублей.

В ведомстве предупреждают, что введение нового порядка учета газа обойдется дороже, чем в случае с электроэнергией. Приборы учета газа оцениваются от 11-ти до 15-ти тысяч рублей, а для их установки потребуется доступ в дома и квартиры граждан. Процесс перехода может занять до 12 лет.

Как отмечает Ura.ru, из-за внедрения интеллектуальной системы учета газа платежи россиян могут вырасти на 5-10 процентов.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал в эфире НСН, когда плата за газ по умным счетчикам может быть невыгодна россиянам.