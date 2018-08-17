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Россиян переведут на одобренные ФСБ сим-карты

17 Августа 2018 в 10:46
Россиян переведут на одобренные ФСБ сим-карты

В Минкомсвязи намерены обязать операторов связи перевести российских абонентов на новые сим-карты отечественного производства. Об этом сообщает «Коммерсантъ», подчёркивая, что эти требования обусловлены «законом Яровой». Источник отмечает, что абоненты должны быть идентифицированы с помощью шифрования, одобренного ФСБ.

На сетевое оборудование с криптографической защитой и сим-карты с шифрованием будет потрачено более пяти миллиардов рублей. В настоящий момент «симки» закупают у двух зарубежных производителей, которые используют на них свою систему защиты данных.

Добавим, в Госдуму внесён законопроект о разрешении использовать геолокацию с мобильных устройств для оперативного поиска без вести пропавших детей. Об этом сообщает РИА Новости. По словам автора инициативы, поиск ребенка таким образом является малозатратным, но высокоэффективным, отмечает Газета.ру.

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