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Россиян научат выбирать «правильные» шубы

19 Ноября 2018 в 10:12
Россиян научат выбирать «правильные» шубы

В преддверии зимы в Роспотребнадзоре жителям страны дали советы по выбору шуб и дублёнок. Как пишет РИА Новости, на сайте ведомства отмечается, что, благодаря этим рекомендациям, потенциальные покупатели смогут даже узнать, где было сшито меховое изделие: в России или за рубежом.

Эксперты напомнили, что оценить качество шубы или дублёнки, а также узнать их страну происхождения можно прямо в магазине. Для этого необходимо воспользоваться мобильным телефоном, на котором установлено специальное мобильное приложение «Проверка товара».

В Роспотребнадзоре пояснили, что все меховые изделия маркируются специальными контрольными (идентификационными) знаками — КИЗ. Их наличие – обязательно для изделий, изготовленных из шкур кролика, норки, лисицы, енота, песца других мехов. Так, для изготовленной за рубежом меховой одежды КИЗ красного цвета. Для отечественных - зелёного. Также не стоит забывать, что при маркировке каждое меховое изделие получает уникальный номер.

Напомним, ранее в эфире НСН Писательница Лена Ленина заявила, что в России отказ от меха можно смело приравнять к убийству людей.

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