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Россиян начнут предупреждать о близости предпенсионного возраста

20 Марта 2019 в 19:11
Россиян начнут предупреждать о близости предпенсионного возраста

Правительство России сообщило, что расширило список муниципальных и государственных услуг, которые оказываются многофункциональными центрами, сообщает Ura.ru.

Теперь МФЦ будут оповещать россиян предпенсионного возраста о том, что они относятся к этой категории граждан. Согласно нововведению такие напоминания будут получать россияне, которым до выхода на пенсию осталось пять лет. Подобная информация будет предоставляться гражданам бесплатно.

Уточняется, что статус предпенсионера дает право на социальные льготы, в том числе, на повышенный размер пособия по безработице и льготы по диспансеризации.

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