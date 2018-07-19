Россиян могут начать увольнять за утрату доверия

Министерство труда и социальной защиты рассмотрит возможность внесения в Трудовой кодекс нового основания для увольнения сотрудника, пишут «Известия» со ссылкой на главу департамента госслужбы ведомства Дмитрия Баснакак.

Так сотрудников коммерческих компаний смогут увольнять в связи с утратой доверия. В настоящее время эта норма применяется только в отношении госслужащих.

С просьбой распространить возможность увольнения в связи с утратой доверия на негосударственные структуры в Минтруд обратились представители бизнес-сообщества. Поправку в ТК предлагается внести только для некоторых компаний, сообщает Ura.ru.