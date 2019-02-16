Россия завершила испытания ядерной энергоустановки для ракеты «Буревестник»

Завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты «Буревестник». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетостроительной отрасли России.

«В январе на одном из полигонов успешно завершен важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса «Буревестник» - испытания ядерной энергетической установки», - проинформировал источник агентство.

Неограниченная дальность полета «Буревестника» подтвердилась в ходе проведения тестов.

Напомним, разработка российской межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» началась в декабре 2001 года. Решение о ее производстве было вызвано выходом США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. О том, что Россия обладает данным оружием, президент страны Владимир Путин впервые сообщил при оглашении послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Название ракеты было выбрано по итогам открытого голосования на сайте Минобороны РФ.

Ранее генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003 - 2007 гг. Айтеч Бижев в беседе с НСН рассказал об отставании военных разработчиков США от российских коллег на 5-10 лет.